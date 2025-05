Conheça o programa da Conferência Bola Branca com o tema "Novos Ciclos no Desporto"

A Conferência Bola Branca está de volta. A terceira edição vai acontecer no dia 27 de Maio, no auditório da Renascença, em Lisboa, com o tema “Novos Ciclos no Desporto”, e vai juntar dirigentes de Sporting, Benfica, FC Porto, Federação Portuguesa de Futebol, Liga Portugal e Comité Olímpico de Portugal.

O programa da Conferência Bola Branca:

9h00 – Boas-Vindas



Cónego Paulo Franco - Grupo Renascença Multimédia

9h15 – Novos ciclos no Desporto



Pedro Proença, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol

Reinaldo Teixeira, Presidente da Liga Portugal

9.45 Tertúlia Bola Branca 1 – Um negócio chamado Futebol

Diogo Boa Alma – Diretor Desportivo

Miguel Farinha, Country Managing Partner, EY, Portuguese Cluster

João Duque – Presidente do ISEG

10.30- Conversa com Nuno Catarino, CFO SL Benfica

10h50 – Pausa para Café

11h00 – Tertúlia Bola Branca 2 – Inovação, Dados e Futebol

Vítor Matos ( treinador, ex-Liverpool)

João Carlos Costa ( treinador adjunto AC Milan)

Pedro Caixinha ( treinador, ex-Santos)

11.45 – Olha Bola Maria - As novas frentes do Futebol Feminino

Sofia Teles ( Diretora Futebol Feminino FPF)

Catarina Campos ( Árbitra internacional)

12.10 - A Duas Pistas

Domingos Castro ( Presidente Federação Portuguesa de Atletismo)

Daniel Monteiro ( Presidente Confederação Desporto de Portugal)

12.30 – Conversa com José Pedro Pereira da Costa, CFO FC Porto

Pausa Para Almoço

14.30 – Conversa transatlântica com José Boto (diretor futebol CR Flamengo)

15h00 – Novos ciclos no Desporto

Fernando Gomes, Presidente do Comité Olímpico de Portugal

15.15 – Tertúlia Bola Branca 3 - Os novos ciclos dos Campeões

Fernando Pimenta (Canoagem)

Patrícia Sampaio (Judo)

Diogo Ribeiro (Natação)

15.45 - Tertúlia Bola Branca 4 - Futebol: nova geração, novas ideias?

Vasco Matos, treinador Santa Clara

Vasco Botelho da Costa, treinador

Luís Pinto, treinador CD Tondela

16.30 - Pausa para Café

16h40 – Conversa com Francisco Salgado Zenha, vice-presidenteSporting CP

17.00 - Tertúlia Bola Branca 5 – Futebol: O jogo por quem o joga

David Simão

Luis Vidigal

Maniche

17.50 – Conversa com António Félix da Costa (Piloto Fórmula E)

18h10 – Momento Surpresa

18h15 – Encerramento