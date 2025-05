“É muito importante cuidar das raparigas de Moçambique”: Maria Mutola pede aposta no desporto nacional

A antiga atleta moçambicana Maria de Lurdes Mutola, recordista dos 800 metros, pediu esta quarta-feira uma aposta no fortalecimento do desporto feminino em Moçambique, por poder também contribuir para minimizar a ocorrência de gravidezes precoces.

“Como todo mundo sabe, Moçambique é um país que tem raparigas [desfavorecidas] nas famílias, às vezes engravidam muito cedo, e através do desporto nós achamos que (...) pode ajudar muito a atrasar este processo de gravidezes precoces”, disse Mutola, após um encontro que teve com a primeira-drama de Moçambique, Gueta Chapo, em Maputo.



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a antiga atleta moçambicana, o desenvolvimento do desporto no país, principalmente do futebol feminino e do atletismo, pode contribuir para reduzir esta problemática, quando tomada como prioridade para o crescimento integral da juventude.