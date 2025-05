O Giro de Pedersen. Dinamarquês vence a sua quarta etapa na Volta a Itália

O ciclista Mads Pedersen, da Lidl-Trek, venceu esta sexta-feira a 13.ª etapa da Volta a Itália, a sua quarta vitória nesta edição do Giro.

Numa etapa maioritariamente plana, mas com um ritmo altamente exigente nas poucas subidas do percurso, as decisões ficaram adiadas para os últimos quilómetros.



Romain Bardet, da Team Picnic-Post NL, e Mathias Vacek, também da Lidl, atacaram a cerca de dez quilómetros do fim, mas não conseguiram fazer vingar a fuga e foram apanhados pelo pelotão a cerca de 500 metros do final, no início da reta da meta.

Num final com subida muito exigente, Mads Pedersen, uma das grandes figuras do Giro até ao momento, voltou a atacar cedo e Wout van Aert, da Team Visma-Lease a Bike, não conseguiu acompanhar.

Pedersen venceu a sua quarta etapa neste Giro e reforça a liderança da classificação dos "sprinters", recordando que o dinamarquês vestiu a camisola de líder durante cinco dias até a ter perdido na sétima etapa.

Isaac del Toro, camisola rosa da UAE-Emirates, fica no terceiro lugar, bonifica três segundos, e adianta-se ligeiramente na frente da classifiação geral porque os restantes candidatos perderam mais três segundos para o mexicano.

Primoz Roglic, Egan Bernal, Derek Gee, Antonio Tiberi e Juan Ayuso chegaram juntos, pouco depois.

Contas feitas, del Toro tem agora 38 segundos de vantagem para o colega de equipa Juan Ayuso, também da UAE-Emirates, e 1m18s para Antonio Tiberi, da Bahrain-Victorious.

A 14.ª etapa vai para a estrada entre Treviso e Nova Gorica num percurso de 195 quilómetros e destinado, ao que tudo aponta, para os "sprinters".