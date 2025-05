Melanie Santos caiu na Taça do Mundo de triatlo

A portuguesa Melanie Santos sofreu uma queda na primeira volta de bicicleta ao circuito de Samarkand, no Uzbequistão, onde foi disputada uma das 13 etapas da Taça do Mundo de triatlo.

Depois de ter sido 10.ª na Taça do Mundo de Chengdu, a triatleta de Alcobaça, olímpica em Tóquio2020 e Paris2024, desistiu na prova uzbeque, na sequência da queda no setor de ciclismo, com algumas queimaduras.

A russa Diana Isakova venceu a prova, ao gastar 1:59.54 horas para cumprir os 1,5 quilómetros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 a correr, menos 31 segundos do que a francesa Lea Coninx e menos 32 do que a italiana Costanza Arpinelli, segunda e terceira classificadas, respetivamente.