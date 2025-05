Portugal derrotado por França

A seleção portuguesa de futebol de praia, atual campeã da Europa, perdeu com a França por 4-3, na segunda jornada da primeira ronda da Liga Europeia, que decorre em Puerto de Santa Maria, na região de Cádis, Espanha.

A equipa comandada por Mário Narciso, que vinha de um triunfo folgado frente à Turquia, por 12-3, ainda vai defrontar no domingo a Polónia, para saber se segue em frente na competição.

Os heróis da areia precisam de ser uma das sete equipas com maior número de pontos nesta fase para se qualificarem para a Superfinal, a ter lugar em Viareggio (Itália), de 9 a 14 de setembro.

Bernardo Lopes, Rúben Brilhante e Jordan Santos assinaram os golos de Portugal, que vencia por 2-1 no final do primeiro período e ainda estava empatado (2-2) no segundo, só cedendo no terceiro e último.

Portugal volta a jogar já no domingo, pelas 16h30 horas, novamente na Real Plaza de Toros de Puerto de Santa Maria, uma cidade da província de Cádis, na Andaluzia.