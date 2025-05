Duas portuguesas no top 20 do Europeu de águas abertas

As atletas Mafalda Rosa e Mariana Mendes participaram na prova de 10 kms do Campeonato da Europa de águas abertas. Terminaram, respetivamente, no 16.º e 20.º lugares.

O evento está a decorrer em Stari Grad (Croácia).

A prova foi ganha pela húngara Viktoria Mihalyvari (1.57.27 horas), menos 2,8 segundos que a italiana Ginevra Taddeucci e 6,8 segundos que a alemã Lea Boy.

Mafalda Rosa terminou com 2.01.31 horas, e Mariana Mendes fez o tempo de 2.11.00.

Já na prova masculina dos 10 kms, Ricardo Santos foi 22.º classificado, enquanto Francisco Amaral terminou em 26.º.

Ricardo Santos terminou com o tempo de 1.55.52 horas, e Francisco Amaral finalizou com 2.00.30. O vencedor foi o húngaro Kristóf Rasovszky, campeão mundial e olímpico, com menos dois segundos do que à frente dos franceses Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier.

Esta quinta-feira realiza-se a prova dos 5 km femininos, a partir das 10h00.