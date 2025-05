Jorge Fernandes dá conselho a Sérgio Pina: "Faça um telefonema e tenha palavra"

"É utillizar o dinheiro para outro efeito que não aquele para que o receberam, ou atrasos nas transferências por parte do Estado; admito que estas confusões todas que tem havido de há um ano para cá possam ter tido alguma culpa nisto. Mais grave, enquanto pessoa do judo, é ouvir o presidente de uma Federação dizer que em Março fizeram uma transferência e que se enganaram no IBAN; ele diz que foi em Março, mas estamos no final de Maio. Acho que é grave deixar chegar a este ponto".

Jorge Fernandes, que cessou funções há dois anos, garante que deixou a FPJ com as contas certas: "De 2023 para trás é comigo e não devíamos nada. De 2023 para a frente, nada tenho a ver com o que se passa lá, nada" sublinha. Pelas notícias vindas a pública, o ex-presidente da FPJ admite que a dívida acumulada pela direção atual, presidida por Sérgio Pina, ascenda a 1 milhão e 50 mil euros. "O que é que eu tenho a ver com isso? Nada!", enfatiza o ex-dirigente.

Jorge Fernandes aconselha Sérgio Pina a fazer um telefonema para a FIJ para resolver o problema com honradez. Caso contrário, aumentará a probailidade de ver os judocas portugueses a competir no Campeonato do Mundo, daqui a duas semanas, sem poderem utilizar a Bandeira e o Hino Nacional.

"Esse é que é o risco, podem correr esse risco" admite Jorge Fernandes, antes de concluir que tem "quase a certeza de que isso não vai acontecer. É uma questão de fazer um telefonema e resolve-se isto tudo. Não tem problema nenhum; é resolver com um telefonema e ter palavra", remata.