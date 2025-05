Nuno Borges elimina n.º 8 do mundo e já está na terceira ronda de Roland-Garros

O melhor tenista português da atualidade, Nuno Borges, superou esta quarta-feira, na segunda ronda de Roland-Garros, o norueguês Casper Ruud, o número 8 do mundo e semifinalista da edição do ano passado.

Borges bateu Ruud por 2-6, 6-4, 6-1 e 6-0, com 111 pontos a favor contra 83. O norueguês ganhou o Masters 1.000 de Madrid há poucas semanas e foi finalista de Roland-Garros em 2022 e 2023.

É a primeira vez que o tenista da Maia bate um top-10 num torneio do Grand Slam. Nunca se tinha visto um homem português a alcançar a terceira ronda do torneio de Paris, algo que já fizera Michelle Brito, em 2009, lembra o "Record".

Segue-se o o australiano Alexei Popyrin, número 25 do ranking ATP, que Borges bateu no challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, em 2023, nos quartos de final do torneio.

Na primeira ronda de Roland-Garros, o número 1 português bateu o francês Kyrian Jacquet depois de cinco sets, com os parciais de 3-6, 6-7, 6-4, 6-3 e 6-3.