Afonso Eulálio abandona o Giro a três dias do fim

O português Afonso Eulálio, da Bahrain-Victorious, abandonou a Volta a Itália a meio da etapa 18, a três dias do final da prova.

A transmissão deu conta da saída do português de prova a cerca de 55 quilómetros do final da etapa, a meio da segunda montanha de primeira categoria. Segundo o "Eurosport", não se tratou de uma queda, mas sim fadiga acumulada com o calor intenso que se sente esta sexta-feira.

Eulálio esteve em grande destaque na 17.ª etapa, quando esteve mais de 100 quilómetros na fuga e foi eleito o ciclista mais combativo do dia, tendo terminado no 10.º lugar da etapa. O antigo ciclista da ABTF-Feirense estava no "top-5" da classificação da montanha.

Foi a primeira grande volta do português, de 23 anos, que chegou este ano ao World Tour. Era o único português em competição.

É mais uma machadada na luta da Bahrain pela classificação geral. Damiano Caruso está no 5.º lugar, a cerca de três minutos de Isaac del Toro.