Del Toro aumenta vantagem no Giro no dia de glória de Prodhomme

O mexicano Isaac Del Toro aumentou a liderança na classificação geral individual da Volta a Itália, esta quinta-feira, ao bonificar na 19.ª e antepenúltima etapa, que foi vencida pelo francês Nicolas Prodhomme.

Numa etapa de montanha muito dura, com grande calor — o que também levou à desistência do português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) —, um grupo de ciclistas escapuliu-se a mais de 100 quilómetros da meta. Entre eles estava o ciclista da Decathlon AG2R La Mondiale, que resistiu quando todos os outros foram ficando para trás e conseguiu chegar sozinho à meta, 58 segundos antes de qualquer outro.

Ainda assim, o grupo do camisola rosa foi-se aproximando. Caçava os ciclistas que caíam da fuga e, ao mesmo tempo, deixava para trás quem não conseguia aguentar o esforço. Até que ficaram apenas dois últimos resistentes: os dois primeiros classificados do Giro, Del Toro e o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

No "sprint" na meta, Del Toro bateu Carapaz e ficou em segundo lugar, o que lhe permite bonificar seis segundos, contra os quatro do adversário. Ambos ganham tempo aos rivais pela geral, já que o quarto classificado da etapa, o italiano Damiano Caruso (Bahrain), ficou a 1m22s deles.

Contas feitas, Del Toro mantém a "maglia rosa" e ganha dois segundos a Carapaz, que está a 43 segundos do italiano, a duas etapas do fim — na verdade, resta apenas uma para que a liderança mude de mãos, dado que domingo é a consagração. Em terceiro está o britânico Simon Yates (Visma-Lease a Bike), a 1m21s do líder. O canadiano Derek Gee (Israel-Premier Tech) é quarto, a 2m27s, e Caruso quinto, a 3m36s.

No sábado, é o "tudo ou nada" para os favoritos, em mais uma etapa muito dura. São 205 quilómetros entre Verrès e Sestrière, com quatro prémios de montanha: um de quarta categoria, um de segunda, outro de categoria especial e a derradeira subida até à meta, de terceira.