FC Porto "varre" Sporting e marca duelo com o Benfica na final da Liga de basquetebol

O FC Porto marcou duelo com o Benfica na final da Liga de basquetebol, esta sexta-feira, ao derrotar o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 78-74, no terceiro jogo da meia-final, que era à melhor de cinco.

Depois de terem vencido os dois jogos em casa, os dragões completaram a "varridela" no reduto do rival, mas ainda se assustaram. Chegaram ao intervalo a vencer, por 40-36, contudo, o Sporting entrou a todo o gás na segunda parte e, no final do terceiro período, tinha dez pontos de avanço.

Porém, no quarto período, o Porto reacendeu a chama e voltou para a frente do marcador a três minutos do fim. A partir daí, não mais cedeu.

Termina a temporada para o Sporting e chegam à final os dois primeiros classificados da fase regular do campeonato. Benfica, primeiro, e FC Porto, segundo, vão defrontar-se em duelo à melhor de cinco.