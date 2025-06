Djokovic nos oitavos de final de Roland Garros pela 16.ª vez consecutiva

O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, qualificou-se, pela 16.ª vez consecutiva, para os oitavos de final de Roland Garros, ao vencer o austríaco Filip Misolic em três sets.

O número seis do mundo derrotou o 'qualifier' e 153.º classificado do ranking ATP pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em 2h08, alcançando a sua 99.ª vitória no 'major' francês.

Campeão em 2016, 2021 e 2023 na terra batida parisiense, onde também conquistou o ouro olímpico no passado verão, Djokovic vai enfrentar nos oitavos de final o britânico Cameron Norrie, 81.º da hierarquia mundial, que eliminou o compatriota Jacob Fearnley.