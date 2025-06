Reviravolta épica no Giro. Simon Yates é o novo líder

O britânico Simon Yates (Visma-Lease a Bike) é o novo líder da Volta a Itália em bicicleta após uma etapa louca nas montanhas.

A tirada acabou por ser vencida por Chris Harper (Jayco-ALUla).

A uma etapa do fim, Yates é o vencedor virtual do Giro depois de atacar na subida do Colle delle Finestre e aproveitar a marcação serrada entra Del Toro e Carapaz (os dois primeiros classificados).

Simon Yates aproveitou depois a ajuda preciosa de Wout Van Aert para alargar distâncias e ter agora mais de três minutos de vantagem na geral.

[em atualização]