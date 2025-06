O Sporting perdeu 3-2 diante do Leões de Porto Salvo no primeiro jogo das meias-finais do campeonato de futsal.

Os leões até estiveram a vencer, por 2-0, com golos de Sokolov e Rocha.

No entanto, a equipa da casa deu a volta ao marcador, com golos de Fortes, Peixinho e Ré (este já no prolongamento).

A segunda partida das meias-finais vai realizar-se no pavilhão João Rocha no próximo sábado, a partir das 20h30.