Simon Yates conquista Giro

O britânico Simon Yates, da Visma-Lease a Bike, confirmou a vitória na Volta a Itália em Bicicleta, que terminou este domingo em Roma.

A última etapa acabou por ser vencida por Olav Kooij, também da Visma, à frente do australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e do italiano Matteo Moschetti (Q36.5), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 3:12.19 horas do neerlandês.

Yates, que conquistou a camisola rosa de líder apenas este sábado, terminou o Giro sem ganhar nenhuma etapa, a primeira vez desde Contador em 2015.

A última etapa passou pelo Vaticano. Os ciclistas estiveram junto ao Papa Leão XIV.