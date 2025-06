Alcaraz avança para as meias-finais de Roland Garros

O espanhol Carlos Alcaraz venceu e convenceu esta terça-feira nos quartos-de-final de Roland Garros, em Paris, chegando às meias-finais pelo terceiro ano consecutivo.

O jogo do número 2 mundial do ranking ATP resolveu o jogo com o norte-americano Tommy Paul, número 12 do ranking, em apenas 3 sets, pelos parciais de 6-0, 6-1 e 6-4, num encontro que durou pouco mais de uma hora e meia.

Na próxima ronda, Alcaraz encontra o italiano Lorenzo Musetti, o número 7 do ranking, que derrotou o norte-americano Francis Tiafoe, o número 16 do ranking, por 3-1 em sets, pelos parciais de 6-2,4-6, 7-5 e 6-2 também esta terça-feira.

Nos jogos de amanhã, Alexender Zverev, o número três, vai defrontar o sérvio Novak Djokovic, número seis, por um lugar na meia-final, enquanto o número 1, Jannik Sinner, joga contra Alexander Bublik, que eliminou o português Henrique Rocha.

No quadro feminino, a número um do ranking WTA, Aryna Sabalenka, venceu esta terça-feira a chinesa Qinwen Zheng, número 7, pelos parciais de 7-6 e 6-3, enquanto a polaca Iga Swiatek, número 5 do ranking, venceu a ucraniana Elina Svitolina, número 14 do ranking, por 6-1 e 7-5. Ambas marcam encontro escaldante para as meias-finais, que se disputará na quinta-feira.

Para amanhã estão marcados os outros dois encontros dos quartos de final: entre Mirra Andreeva, número 6, e a sensação da prova, a francesa Lois Boisson, número 361; e entre duas norte-americanas, Madison Keys, número oito mundial, e Coco Gauff, número dois.