​Federação Internacional de Natação vai banir quem participar nos Jogos Olímpicos da batota

Começa a turbulência no desporto graças aos polémicos “Enhanced Games”, uma competição que quer ombrear com os Jogos Olímpicos com um detalhe inusitado: os atletas podem melhorar o rendimento recorrendo a substâncias dopantes.

O evento vai exibir-se, pela primeira vez, em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre 21 e 24 de maio de 2026. Há três categorias, para já, como levantamento do peso, provas de velocidade na pista de atletismo e vários segmentos da natação.

É precisamente a natação e as águas turvas desta nova realidade que são notícia nas últimas horas. A Federação Internacional de Natação, agora designada World Aquatics, vai banir atletas, treinadores e agentes desportivos que participem nos “Enhanced Games”, revela a BBC.

A World Aquatics deu conta de uma nova entrada no regulamento da modalidade, vincando que as pessoas que apoiem ou participem em eventos desportivos onde é permitido o recurso a substâncias proibidas ou a certos tipos de avanços científicos que agridem a integridade desportiva e os princípios do desporto não poderão participar ou ter cargos em competições ou atividades da federação internacional.