Pelo menos 10 mortos em tumulto perto de um estádio de críquete na Índia

Pelo menos 10 pessoas morreram e 50 ficaram feridas esta quarta-feira durante um tumulto perto de um estádio de críquete no sul da Índia, durante as celebrações da vitória da equipa da liga principal Royal Challengers Bengaluru.

As celebrações pela vitória da equipa, após 18 anos sem vencer, levaram a uma grande aglomeração em redor do Estádio M. Chinnaswamy, na cidade de Bengaluru, onde as forças de segurança não conseguiram controlar a multidão.

