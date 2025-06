Pimenta e Ramalho competem esta quinta-feira nos Europeus de maratonas em canoagem

Os europeus de maratonas, especialidade da canoagem, principiam esta quinta-feira em Ponte de Lima, destacando-se entre a seleção portuguesa o heptacampeão de K1 José Ramalho e o medalhado olímpico Fernando Pimenta, que compete em casa.

Pimenta, que contabiliza precisamente 150 medalhas nas mais importantes provas internacionais, nove delas na especialidade, não olímpica, de maratonas, entra em ação esta quinta-feira para competir na ‘short race’, de 3,4 quilómetros, voltando ao Rio Lima no domingo, para defender o título europeu na distância longa de 29,8 quilómetros de K2 com José Ramalho, com quem é também detentor do cetro mundial.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

José Ramalho, rival de Pimenta esta quinta-feira e parceiro do limiano no domingo, tem no sábado uma prova extra, de K1, em que vai lutar pelo oitavo título europeu, nos mesmos 29,8 quilómetros.

O vilacondense de 42 anos, um exemplo de longevidade e uma lenda nas maratonas, foi ouro em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021, além de ter três medalhas de prata, em 2009, 2013 e 2024.

Em 2024, Portugal conquistou cinco medalhas, tanto nos Europeus de Poznan, Polónia, quanto nos posteriores Mundiais de Metkovic, na Croácia.

Os Europeus de maratonas vão juntar em Ponte de Lima, que recebeu os mundiais de 2022, cerca de 250 canoístas, 42 dos quais portugueses, em representação de 26 países.