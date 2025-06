Musetti desiste e Carlos Alcaraz vai defender o título de Roland Garros

O tenista espanhol Carlos Alcaraz vai defender o título de Roland Garros, depois de ter beneficiado da desistência do italiano Lorenzo Musetti no quarto "set" do encontro das meias-finais.

O campeão em título, de 22 anos, perdeu o primeiro "set" por 6-4, mas remontou para 2-1, com os parciais de 7-6 (7-3) e 6-0. Musetti desistiu por lesão já no quarto "set", quando perdia por 2-0.

Na final do major de terra batida francês, o número dois mundial vai defrontar o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner, líder do ranking ATP, e o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam.