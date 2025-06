O tubarão que quer ser Presidente (com CR7 no Conselho de Estado) traz galácticos do râguebi a Portugal

"Trazemos lendas do mundo do râguebi. Muitas da África do Sul, mas também da Nova Zelândia, Escócia, Inglaterra… E fazemos aqui um evento onde eles veem um pouco de Portugal e ajudamos assim a fazer crescer o râguebi. Mostramos os valores da modalidade também."

Tim Vieira, entretanto, pelas suas raízes onde a "bola oval" é rainha, tem no râguebi uma paixão que agora volta a mostrar ao mundo português num evento que se repete no concelho de Cascais e junta antigos e atuais nomes grandes da modalidade. Mais do que isso, estamos a falar de verdadeiros "galácticos".

O homem que quer ser Presidente "preside" ao evento que promete mexer com os corações dos amantes de râguebi em Portugal. Chama-se Tim Vieira , o empresário, empreendedor e investidor luso-sul-africano, nascido em Joanesburgo em 1975 e conhecido pela sua participação na versão portuguesa do programa "Shark Tank", em 2015. Ah e, não menos importante, também candidato assumido à Presidência da República Portuguesa, nas eleições de 2026. Mas já lá vamos...

Este ano temos cá campeões de 1995, 2007 ou 2019", começa por dizer-nos Tim Vieira, antes de exemplificar: "É como, no futebol, juntar Figo e Zidane e muitos mais. Uma figura, cabeça de cartaz? O sul-africano Joel Stransky, representado no filme 'Invictus' e celebrizado como o jogador que deu a vitória à seleção sul-africana na final do mundial de râguebi de 1995".

Frente a frente no estádio do Estoril Praia estarão, assim, as Lendas da África do Sul, onde se inclui o autor desse "drop goal" decisivo do torneio global de 95, e as lendas nacionais. Pedro Leal, Vasco Uva ou Tiago Girão estarão em campo. Fora dele, as conversas não se ficarão pelo râguebi, certamente, e a nossa - com este "homem dos sete oficios - também não ficou.

Ronaldo no Conselho de Estado?

Apresenta-se como independente e vai financiar a própria candidatura à Presidência da República, como garantiu numa entrevista - já este ano - à Renascença. Chegados aqui, acrescenta nesta altura que estará na corrida a Belém para "ganhar".

"Gostava que a minha candidatura trouxesse o impulso de pessoas novas… com uma visão para Portugal e para termos um Portugal melhor", reforça, qual 'slogan' de campanha.

E, caso vença, promete apresentar uma novidade no orgão consultivo do chefe de Estado. Entre as figuras relevantes habitualmente chamadas a pronunciar-se pelo Presidente da República, Tim Vieira deseja incluir um... ponta de lança unânime: Cristiano Ronaldo. E, por entre a eventual surpresa geral, explica-se.

"Todos nós, incluindo o Cristiano, queremos um Portugal melhor. Ter o Cristiano, como ter pessoas da cultura, é muito importante. É preciso coragem para começar a mudar", finaliza.