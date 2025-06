Sinner derrota Djokovic e está pela primeira vez na final de Roland Garros

O italiano Jannik Sinner, número um mundial, qualificou-se hoje pela primeira vez para a final de Roland Garros, ao derrotar nas meias-finais o tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam.

Três vezes campeão na terra batida parisiense (2016, 2021 e 2023) e vencedor de 24 majors, o sexto jogador mundial perdeu com o italiano por 6-4, 7-5 e 7-6 (7-3), em três horas e 16 minutos.

Aos 23 anos, Sinner vai lutar no domingo, frente ao espanhol Carlos Alcaraz, pelo seu quarto título do Grand Slam e terceiro consecutivo, depois de ter conquistado o Open dos Estados Unidos em 2024 e o Open da Austrália no início do ano.