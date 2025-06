Nuno Borges volta ao top-40, Henrique Rocha sobe 51 lugares

Nuno Borges reentra no top-40 mundial e Henrique Rocha escala 51 lugares, na atualização do "ranking" ATP desta segunda-feira, depois de ambos terem chegado à terceira ronda de Roland Garros.

Os dois tenistas conseguiram fazer em Paris o que nenhum homem português tinha conseguido. Com isso, Nuno Borges sobe três lugares no "ranking", para o 38.º posto, e Henrique Rocha — proveniente do "qualifier" e na estreia no quadro principal de um Major — alcança a melhor classificação da carreira, com o 149.º lugar.

Jaime Faria, afastado na primeira ronda do segundo torneio do Grand Slam do ano, caiu um lugar e ocupa agora a 116.ª posição da hierarquia.

A liderança permanece nas mãos do italiano Jannik Sinner, finalista em Roland Garros, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz, que o derrotou, na final mais longa de sempre, e se sagrou bicampeão em Paris.

O alemão Alexander Zverev mantém o terceiro lugar. Já o norte-americano Taylor Fritz protagoniza a maior queda no top-10: cai para sétimo, para trás do britânico Jack Draper, do sérvio Novak Djokovic e do italiano Lorenzo Musetti, estes dois últimos semifinalistas em Paris.