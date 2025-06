Duas tripulações portuguesas na luta por presença na final da classe 470

As duas tripulações portuguesas que estão a participar no Mundial de vela da classe 470, asseguraram esta quarta-feira lugares na frota de ouro, que a partir de quinta-feira definirá os 10 integrantes da Medal Race.

Em Gdynia, na Polónia, tanto Diogo Costa e Carolina João como Beatriz Gago e Rodolfo Pires conseguiram resultados suficientes para continuar na corrida aos melhores lugares, na decisiva regata de sábado.

Esta quarta-feira, no último dia da fase de qualificação, Diogo Costa e Carolina João foram 11.ºs [resultado que descartam] e sétimos, na frota amarela - desceram duas posições na classificação geral, sendo agora 14.ºs, com 25 pontos 'net'.

Na frota azul, Beatriz Gago e Rodolfo Pires terminaram as duas regatas do dia nos quinto e 15.º lugares e subiram à 17.ª posição, entre as 49 embarcações presentes em Gdynia, com 30 pontos 'net'.

Em primeiro lugar da classificação seguem os espanhóis, campeões europeus em título, Jordi Hernandez e Marta Alcantara, com nove pontos.

Para quinta-feira, estão previstas mais três regatas.