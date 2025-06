Nuno Borges chega pela primeira vez na carreira a uns quartos de final em relva

Nuno Borges vai disputar pela primeira vez os quartos de final de um torneio em relva, devido ao abandono, por lesão, do finlandês Otto Virtanen, adversário nos "oitavos" em Rosmalen, nos Países Baixos.

Otto Virtanen, 101.º do mundo, sofreu uma rotura no ligamento do joelho direito frente ao argentino Tomás Etcheverry, acabando por confirmar a gravidade da lesão e o abandono do torneio, de categoria ATP 250.

Nuno Borges, 38.º do ranking ATP, vai assim disputar pela primeira vez os "quartos" de um torneio de relva, pouco mais de uma semana depois de ter chegado pela primeira vez à terceira ronda de Roland Garros.

O número 1 nacional vai lutar pela presença nas meias-finais com o vencedor do duelo entre o francês Ugo Humbert, 20.º ATP e segundo cabeça de série, e o "qualifier" britânico Daniel Evans, 217.º mundial.