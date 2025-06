Portugal derrota Suíça em mais um jogo de preparação para Europeu

A seleção portuguesa feminina de basquetebol venceu a Suíça, por 97-63, num jogo de superioridade lusa a encerrar o Torneio Internacional de Viana do Castelo, de preparação para o Campeonato da Europa.

Depois do equilíbrio nos primeiros cinco minutos, Portugal terminou o primeiro período na frente (22--16), destacou-se no marcador até ao intervalo (48--27) e avolumou a vantagem no terceiro período (76--45), antes de gerir a diferença nos 10 minutos finais de um jogo sem oposição à altura.

Após a derrota com a 'poderosa' Espanha (68--59), na terça--feira, e o triunfo de hoje, o conjunto às ordens do selecionador Ricardo Vasconcelos concluiu o torneio particular na segunda posição, atrás da seleção do país vizinho, que também venceu as helvéticas, na quarta--feira (94-64).

Concentrada há cerca de um mês para preparar a inédita participação no Eurobasket, que decorre entre quarta-feira e 29 de junho, a equipa das 'quinas' superou as dificuldades iniciais nos ressaltos defensivos e no avanço rumo ao cesto por volta do minuto cinco.

Depois de a capitã Sofia da Silva se evidenciar no primeiro quarto, ao marcar oito dos 13 pontos que lhe valeram o estatuto de melhor marcadora do jogo, a equipa lusa protagonizou uma entrada 'categórica' no segundo período, com um parcial de 16-0 nos primeiros quatro minutos.

Depois de Lavínia Silva fixar pela primeira vez uma diferença de dois dígitos (27-16), num 'cesto' junto à tabela, Portugal apontou três triplos consecutivos e fixou uma diferença de 22 pontos, que pouco se alterou até ao intervalo.

O domínio luso acentuou-se no arranque do terceiro quarto, com um parcial de 8-0, antes de a partida entrar numa fase de menor organização, com mais espaço para as equipas atacarem e variarem os movimentos, na área ou fora dela.

A maior diferença no marcador, de 36 pontos, surgiu a nove segundos do fim, num triplo de Raquel Laneiro, antes dos dois lançamentos livres concretizados por N'na Konaté encerrarem um jogo em que Portugal teve mais do dobro dos ressaltos (46 contra 20) e concretizou mais lançamentos (31 contra 19), apesar da eficácia semelhante (45% contra 44%).

Portugal, 40.º do ranking mundial, vai cumprir mais um jogo de preparação com a formação helvética, 49.ª, no sábado, também em Viana do Castelo, antes de viajar para Brno, na República Checa, onde vai defrontar a campeã europeia Bélgica (na quinta-feira, dia 19 de junho), a seleção anfitriã (20) e Montenegro (22), para o Grupo C.

O Campeonato da Europa é coorganizado por Grécia, Itália, República Checa e Alemanha e reúne 16 seleções, entre as quais Espanha e Suíça, distribuídas por quatro grupos.