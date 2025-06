Miguel Gago eliminado no Mundial de Judo

O português Miguel Gago foi este sábado eliminado na sua estreia em Campeonatos do Mundo de judo, ao perder, em Budapeste, logo no primeiro combate em -66 kg, diante do norte-americano Ari Berliner.

Gago saiu de prova, ao perder por yuko [vantagem mínima] já no período de prolongamento, o designado 'golden score', quando o cronómetro marcava 13 segundos.

O português, 81.º do mundo, tinha sofrido dois castigos ainda no tempo regulamentar, de quatro minutos, e evitado nos instantes que antecederam o 'golden score' uma chave de braço.

"Sinto-me um pouco frustrado e triste, porque sei que tinha capacidade de chegar mais à frente na competição e que, se calhar, não estive ao nível de provas anteriores. Por isso, não saio daqui hoje com um sentimento muito bom", reconheceu.



O judoca da Académica foi o segundo português a competir em Budapeste, um dia depois de Catarina Costa (-48 kg), também eliminada ao primeiro combate que disputou na László Papp Arena.