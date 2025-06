Conheça a convocatória final para o Europeu

O selecionador português feminino de basquetebol, Ricardo Vasconcelos, excluiu Inês Ramos (Esgueira), Simone Costa (Girolive Panthers Osnabruck) e Raquel Laneiro (CB Arxil) da convocatória final para o Eurobasket de 2025, que se realiza em quatro países.

Em relação à lista de 16 anunciada em 13 de maio, o técnico luso já tinha visto sair Maria Kostourkova, das poladas do Zaglebie Sosnowiec, devido a lesão.

Desta forma, estão escolhidas as 12 jogadoras que vão estar na estreia de Portugal numa fase final do Eurobasket feminino, que se realiza de 18 a 29 de junho, na República Checa, Alemanha, Itália e Grécia.

A comitiva da seleção lusa viaja na segunda-feira para Brno, na República Checa, onde disputará a primeira fase, integrada no Grupo C, com Bélgica, Montenegro e República Checa.

Portugal estreia-se face às belgas, na quinta-feira (19 junho), defrontando no dia seguinte (20) a seleção anfitriã e no próximo domingo (22) o Montenegro.

Lista das 12 convocadas:

- Bases: Ana Carolina Rodrigues (Friburgo, Sui), Inês Viana (Benfica), Joana Soeiro (Recoletas Zamora, Esp), Márcia da Costa (Royal Castors Braine, Bel) e Maria João Correia (Azul Marino Mallorca Palma, Esp).

- Extremos: Josephine Filipe (Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, Esp), Laura Ferreira (La Tronche Meylan, Fra), Maianca Umabano (GDESSA) e Mariana Silva (Benfica).

- Postes: Carolina Cruz (Polisportiva Gali, Ita), Lavínia Silva (Oaklands Wolves, Ing) e Sofia da Silva (Azul Marino Mallorca Palma, Esp).