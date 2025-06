O Benfica vence o Sporting, nos penáltis, e está em vantagem na final do campeonato de futsal.

Os encarnados estiveram quatro vezes em vantagem e os leões empataram a partida por quatro vezes.

As duas equipas empataram 4-4 no final do tempo regulamentar e a equipa da Luz levou a melhor nos penáltis. Só Taynan desperdiçou.

O segundo jogo da final vai decorrer, no pavilhão da Luz, na próxima quinta-feira.

A final decide-se para quem vencer três partidas.

[em atualização]