Liliana Cá e Salomé Afonso estiveram na Liga Diamante

Liliana Cá, sexta classificada no lançamento do disco, e Salomé Afonso, nona nos 3.000 metros, foram as portuguesas que este domingo competiram no Bauhaus Galan, o meeting de Estocolmo da Liga Diamante.

No disco, Liliana Cá atirou a 61,97 metros, ao quinto ensaio, em concurso vencido pela alemã Kristin Pudenz, com 64,85, seguida pela holandesa Jorinda van Klinken, com 64,33, e pela cubana - residente em Portugal - Denia Caballero, com 63,32.

Nos 3.000 metros, Salomé Afonso, de regresso às competições após o Mundial de pista coberta, obteve o nono lugar, em 8.39,31 minutos.

A australiana Linden Hall venceu em 8.30,01 minutos, seguida pela ugandesa Sarah Chelangat em 8.31,27, novo recorde nacional, e pela britânica Innes Fitzgeral, em 8.32,90.