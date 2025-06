Voleibol. Portugal perde na Golden League

A seleção portuguesa masculina de voleibol perdeu com a congénere de Israel, na 'negra', por 3-2, no jogo de fecho do torneio 8 da fase preliminar da Golden League europeia, disputado em Loulé.

No Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, a formação portuguesa não teve capacidade para anular a superioridade dos israelitas nos dois primeiros sets (25-13 e 25-18), mas reagiu nos seguintes parciais (25-20 e 26-24), com os forasteiros a celebrarem o triunfo no set decisivo (16-14).

Após quatro jogos disputados, Portugal, com uma vitória e três derrotas, ocupa o sétimo posto, com quatro pontos, enquanto Israel, só com vitórias, é segundo, com 11, a um da líder Grécia.

Durante o encontro, um espetador que exibiu uma bandeira da Palestina foi escoltado para fora do recinto por elementos da GNR, e foram audíveis cânticos de protesto contra Israel em vários momentos.

Israel abriu a partida com três pontos consecutivos e chegou aos cinco de vantagem (9-4), com a equipa das 'quinas' a ter dificuldades em controlar a qualidade do serviço, receção e 'side-out' forasteiros.

Muito mais consistente em todas as fases de jogo, Israel foi controlando a diferença, e, a partir dos 16-10, com um ataque muito produtivo, 'voou' mesmo para se superiorizar no primeiro set com claros 25-13.

O panorama de jogo não mudou no segundo parcial, com os israelitas a aproveitarem os erros da equipa portuguesa, em que o selecionador João José decidiu operar maior rotação no 'seis' utilizado, para construir nova vantagem folgada (25-18).

A equipa portuguesa, que na Golden League prepara a sua participação no Campeonato do Mundo agendado para setembro, nas Filipinas, começou melhor o terceiro set, apesar de ter perdido o lesionado Tiago Violas, registando melhorias na receção e jogo ofensivo.

Duas ações consecutivas de Nuno Marques no ataque e no serviço, com um 'ás', colocaram os lusos a vencer por quatro pontos (19-15), margem que permitiu controlar a reação de Israel e selar a conquista do parcial por 25-20.

No quarto set, Israel voltou a tentar descolar, mas Portugal minimizou a diferença, numa altura em que os ânimos, de parte a parte, acirraram-se e uma troca de 'palavras' entre jogadores até valeu um ponto de castigo a cada equipa, com 11-8 para os forasteiros.

Com muito apoio do público, os portugueses 'viraram' o marcador, mantendo o jogo equilibrado entre igualdades e vantagens mínimas para os dois lados, num emocionante final de set que 'caiu' nos detalhes para Portugal (26-24).

Portugal abriu o set decisivo com 3-0 e parecia ter o ascendente anímico do seu lado, mas, depois de ter estado praticamente sempre na frente do marcador, desperdiçou a possibilidade de 'match point' aos 14-13.

Israel aproveitou para somar três pontos de seguida, graças ao serviço de Shay Liberman, e fechar o encontro com favoráveis 16-14 na 'negra'.

André Pereira (20) e Nuno Marques (14) foram os principais pontuadores de Portugal, enquanto Mark Rura e Shay Liberman, ambos com 15, destacaram-se por Israel.

Portugal volta à ação na fase preliminar da Golden League na próxima semana, no torneio 12, em que defronta a Roménia, na sexta-feira, e a anfitriã Chéquia, no sábado.

As quatro melhores equipas apuram-se para a final a quatro, que se realiza na Chéquia, no início de julho.