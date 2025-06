"Não há como ficar satisfeitas só porque nos qualificámos": Márcia da Costa e Europeu de basquetebol

Com "muita vontade" para a estreia em Brno, na República Checa, onde Portugal vai disputar o Grupo C, a base diz que a inédita qualificação foi "fruto de muito trabalho, de muitos anos", mas que já baixaram "um bocadinho a euforia" e estão concentradas no Europeu, com o sonho de chegar à segunda fase, em Atenas.

A base Márcia da Costa garantiu que Portugal vai ao Europeu feminino de basquetebol para competir e para mostrar que merece estar entre as melhores seleções, depois do inédito apuramento para edição de 2025.

"Eu estou muito confiante disso, principalmente porque nós trabalhamos muito, porque evoluímos treino a treino [...] Não há como ficar satisfeitas só porque nos qualificámos, porque senão seria um processo muito longo agora para começarmos outra vez. Estamos focadas realmente em dar o nosso melhor e eu acredito que dando o nosso melhor dá perfeitamente para irmos até Atenas", assumiu.

A setubalense, de 35 anos, garante que a seleção está muito focada em si própria e em criar um bom conjunto, que já trabalha junto há alguns anos, pois "nas últimas duas qualificações o grupo foi basicamente o mesmo", lembrando que tem companheiras que "já trabalham desde sub-14, sub-16 juntas e isso, obviamente, também traz outra harmonia ao grupo, traz outra entreajuda".

"Nos momentos difíceis isso vale muito e elas terem-me recebido de maneira a que me pudesse fazer sentir parte também deste processo, mesmo tendo começado mais tarde, é valioso para os momentos fulcrais", assumiu.

O título conquistado na Bélgica é positivo para Márcia da Costa, pois "sabe bem trazer boas sensações também do clube, boas coisas, e ganhar também traz outra confiança".

Portugal estreia-se no Grupo C do Eurobasket em 19 de junho, frente à campeã Bélgica, e joga no dia seguinte com a anfitriã República Checa, fechando a primeira fase frente a Montenegro, em 22.