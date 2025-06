Basquetebol. Queta nos eleitos para o Euro, Prey de fora

O poste Neemias Queta, jogador dos Boston Celtics, da NBA, está entre os 15 pré-convocados de Portugal para a fase final do Europeu de 2025.

O jogador dos Boston Celtics, que não participou na fase de qualificação devido aos compromissos com os Celtics, é uma das novidades em relação aos eleitos para os dois últimos jogos de apuramento, em fevereiro, juntamente com Nuno Sá (Galomar).

Em sentido contrário, não faz parte da convocatória do selecionador Mário Gomes, o jovem extremo André Cruz, jogador do Sporting, que vai falhar a fase final do Eurobasket2025 devido a lesão.

Da lista de 26 pré-convocados anunciada em 15 de maio, destaque ainda para a saída do extremo/poste Rúben Prey, jogador de 20 anos e 2,08 metros que alinha na Universidade de St. John's, nos Estados Unidos.

Os outros jogadores excluídos foram os bases Carlos Cardoso (Oliveirense), Gustavo Teixeira (Ovarense), José Barbosa (Benfica), Miguel Correia (Galitos do Barreiro), Pedro Bastos (Vitória de Guimarães) e Sérgio Silva (Sporting), os extremos Diogo Araújo (Oliveirense), João Grosso (Winterthur) e Rodrigo Soeiro (Ovarense) e o poste Sasa Borovnjak (Antibes).

Os 15 jogadores agora eleitos concentram-se em 22 de julho, em Coimbra, e vão cumprir os primeiros três jogos de preparação em Espanha, com a seleção principal do país vizinho, em 5 de agosto, e a Espanha 'B', no dia 7, no Torneio Internacional de Málaga, e a Argentina, em 10, em Madrid.

Depois, a seleção lusa regressa a casa para o Torneio Internacional de Braga, defrontando a Islândia, em 15 de agosto, e a Suécia, no dia seguinte.

No Eurobasket2025, a formação das quinas vai defrontar a Sérvia, de Nikola Jokic, a coanfitriã Letónia, de Kristaps Porzingis, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, e estreia-se em 27 de agosto, frente aos checos.

Depois, os comandados de Mário Gomes defrontam os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (1 de setembro) e os estónios (3 de setembro).

Para conseguir o apuramento para os oitavos de final, que se realizam em Riga, como toda a fase a eliminar, Portugal vai ter de ficar num dos quatro primeiros lugares.

A seleção lusa conta três participações na fase final, tendo sido 15.ª, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.

Portugal qualificou-se para o Eurobasket2025 ao vencer o Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação, à frente de Bulgária, Roménia e Chipre, e ser terceiro no Grupo A da fase de qualificação, atrás de Israel e Eslovénia e à frente da Ucrânia.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.

Lista dos 15 pré-convocados (que vai ser cortada para 12):

- Bases: Anthony da Silva (Évreux Basket, Fra), Diogo Brito (Ourense, Esp), Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Oviedo, Esp) e Rafael Lisboa (Ourense, Esp).

- Extremos: Nuno Sá (Galomar), Travante Williams (Oradea, Rom) e Vladyslav Voytso (Cantabria, Esp).

- Postes: Cândido Sá (CB Cáceres, Esp), Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Miguel Queiroz (FC Porto), Neemias Queta (Boston Celtics, EUA) e Ricardo Monteiro (Vitória de Guimarães).