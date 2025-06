Canoísta Francisca Laia suspensa por quatro anos devido a doping

A canoísta portuguesa Francisca Laia foi suspensa por quatro anos e perdeu duas medalhas em Mundiais, na sequência de um controlo antidoping positivo, anunciou esta quinta-feira a Agência Internacional de Testes (ITA).

A atleta olímpica, de 31 anos, aceitou a sanção, relacionada com a deteção de um metabólico do esteróide anabólico desidroclorometil-testosterona (DHCMT), substância que melhora o desempenho físico.

O controlo que culminou na sanção foi realizado durante os Mundiais de distâncias não olímpicas, disputados a 25 de agosto de 2024 em Samarcanda, Uzbequistão. Na altura, Francisca Laia conquistou duas medalhas para Portugal — prata no K2 200 em dupla com Teresa Portela, e bronze no K4 500 misto com Teresa Portela, Fernando Pimenta e Messias Baptista — resultados que agora ficam anulados devido à suspensão.

A suspensão da atleta teve início no dia 30 de maio de 2025 e prolongar-se-á até 29 de maio de 2029. Ao não contestar a decisão, Francisca Laia aceitou as consequências previstas pela Federação Internacional de Canoagem e pela Agência Internacional de Testes, que sancionam a violação das normas antidoping.

Este caso lança uma sombra sobre a canoagem portuguesa, sobretudo numa atleta com participação olímpica, e poderá ainda ser alvo de recurso na Divisão de Apelo do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), onde a decisão poderá ser revista ou mantida.

A suspensão representa um período significativo de afastamento da competição para a canoísta, comprometendo o seu percurso desportivo em pleno auge da carreira e criando desafios para o futuro da modalidade nacional.