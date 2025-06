João Almeida volta a brilhar e já está a 39 segundos da camisola amarela da Volta à Suíça

Mais um episódio da tentativa de reviravolta de João Almeida na Volta à Suíça. O ciclista português (UAE Emirates) ficou em segundo na quinta etapa, esta quinta-feira, e colocou-se a 39 segundos da liderança.

Depois de ter feito segundo lugar na etapa três e de ter vencido a quarta — o que lhe valeu a camisola dos pontos —, Almeida voltou a brilhar nos 183,8 quilómetros entre La Punt e Santa Maria in Calanca.

O ritmo foi ditado pela UAE Emirates, com ajuda de outro português, António Morgado, o que permitiu a João Almeida integrar, depois, um ataque com outros ciclistas. Este grupo não só caçou os fugitivos do dia, como abriu uma distância considerável para o lote do francês Romain Grégoire (Groupama-FDJ), que até hoje vestia a camisola amarela.

A cerca de cinco quilómetros da meta, Almeida começou a sentir dificuldades para se aguentar com o grupo. No entanto, conseguiu vencer o desgaste e, quando o britânico Oscar Onley (Picnic-PostNL) atacou — inicialmente acompanhado pelo francês Julian Alaphilippe (Tudor), que assim se tornaria o líder da classificação geral individual, mas acabou por ceder —, foi o único com forças para ir lá buscá-lo.

O português e o britânico seguiram lado a lado nos 2,3 quilómetros finais. No sprint final, contudo, Onley venceu a final e festejou a vitória.

De 2m07s para 39 segundos

Foi um grande dia para João Almeida, que, com bonificações, ganhou, no mínimo, 57 segundos aos restantes candidatos à conquista da Volta à Suíça. O caldense, que subira ao selim, esta quinta-feira, a 2m07s da liderança, escalou quatro lugares na geral, de sétimo para terceiro.

O português fica a 39 segundos do francês Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), o novo camisola amarela, e a dez de Alaphilippe, o novo segundo classificado. Contas feitas, encurtou a diferença para o topo em 1m28s.

Almeida tem mais três etapas para consumar a reviravolta na Suíça. A próxima, de 186,7km, é na sexta-feira: arranca em Chur e termina em Neuhausen am Rheinfall, perto da maior cascata da Europa continental.

Apesar do perfil mais moderado, tem duas subidas de montanha de segunda categoria — uma de nove quilómetros e outra de seis. Termina em plano, um pequeno alívio antes dos 207,3km do dia seguinte.