“Não vamos estar aqui com ilusões, mas acredito que a 2.ª fase é possível”: o selecionador e a estreia no Euro

A seleção portuguesa de basquetebol feminino defronta, esta quinta-feira, a Bélgica na primeira jornada do Europeu da modalidade. As "linces", alcunha pela qual são conhecidas as jogadoras lusas, vão estrear-se numa fase final de um Euro. Ouvido pela Renascença, o selecionador Ricardo Vasconcelos está confiante numa boa prestação. Os dois primeiros adversários são mais fortes que Portugal, mas num jogo só, tudo é possível. Já a partida contra Montenegro pode representar a primeira vitória portuguesa neste evento. A fase final do Eurobasket feminino realiza-se de 18 a 29 de junho, na República Checa, Alemanha, Itália e Grécia. Portugal está no Grupo C, com Bélgica (dia 19), República Checa (dia 20) e Montenegro (dia 22).

Faltam poucas horas para o primeiro jogo. A seleção está pronta para esta estreia inédita?

Está, está pronta e motivada. Obviamente que os níveis de ansiedade, conforme vamos chegando ao momento, aumentam porque toda a gente quer que a bola vá ao ar. Mas Portugal está pronto e toda a preparação foi bastante positiva e agora é desfrutar do momento. A ideia agora será baixar ansiedade das atletas e ir aos detalhes das adversárias.

Bem resumido, é esse o ponto onde estamos. A preparação está praticamente feita. Podemos polir pequenos detalhes e, acima de tudo, referir-nos ao plano de jogo porque cada adversário obriga-nos a preocupações diferentes. Estamos a limar arestas e, acima de tudo, pôr as ideias muito claras para cada um dos jogos. Como são as adversárias de Portugal na primeira fase? Bélgica, República Checa e Montenegro.

A Bélgica é a atual campeã europeia. É capaz de ter a melhor jogadora da Europa neste momento, é uma equipa que tem uma junção de três gerações muito completa com todas as posições do campo e jogadoras muito experientes e muito habituados a estes palcos. Há dois anos foram campeãs europeias e vai ser um adversário bastante difícil. Têm muita plasticidade e muitas jogadoras, têm mobilidade, apesar de serem altas. É uma equipa em que os erros se pagam muito caro, são muito agressivas defensivamente. É o tubarão e a cabeça de série do grupo. É, realmente, um jogo difícil e em que tem de haver muito rigor tático para saber onde explorar pontos frágeis delas e sabemos onde são os pontos fortes delas e ter as ideias muito claras na altura de tomar decisões defensivas. E as checas...

A República Checa joga em casa, o que, por si só, é sempre uma mais-valia nestas coisas. Quem joga em casa tem muita gente no pavilhão a ajudar. É uma equipa que tem postos mais pesados, não tão móveis. Tem duas lançadoras fortíssimas. É, claramente, a segunda equipa de melhor ranking e é a que tem mais aspirações de passar à fase seguinte das equipas que vamos enfrentar. Obrigatoriamente obriga-nos a aumentar as defesas no campo, a subir as linhas e ser mais agressivos no campo inteiro. Vai-nos obrigar a reduzir o tempo que possa jogar em meio-campo para não explorar tanto as suas jogadoras grandes. Vai-nos obrigar a um plano diferente do jogo com a Bélgica, mas, claramente, é também um dos rivais a temer.

Certo.

O Montenegro é uma equipa que, apesar de ter muita tradição, está a passar uma fase de transição, de alteração de jogadoras e à procura de voltar a estar no topo. Neste momento, não é uma equipa tão forte como as outras duas. Tem uma norte-americana muito forte, nacionalizada, e que está magoada. Nenhum de nós ainda sabe 100% se ela vai ou não participar e isto muda muita coisa e contra Portugal mais ainda porque a sua potência é interior e é onde nós acabamos sempre por ter mais dificuldade. Ainda assim, é claramente o rival que está mais ao nosso alcance, é a equipa que revela ter menos consistência. Tem boas jogadoras, tem alguma experiência, mas não tem tanta quantidade de jogadoras. É a equipa que vai, juntamente connosco, tentar surpreender os seus adversários mais potentes. Portugal estreia-se no Europeu, não terá tanta responsabilidade, mas qual é o objetivo? Não vai fazer turismo, seguramente.

Não, nem pensar, nem pouco mais ou menos. Chegar aqui obrigou-nos a tanto trabalho e a tantos anos de dedicação que é fundamental não perder o norte. Temos que desfrutar disto. Não nos podemos pôr uma pressão tão grande, que depois quase que entupimo-nos connosco mesmo. Não podemos ser os nossos melhores adversários. A inexperiência paga-se, de alguma maneira, e a nossa aqui ou ali vai ter que aparecer, mas o que nós realmente queremos focar muito é fazer uma vitória na Europa, porque se nunca cá estivemos, também nunca ganhámos. Hmm.

E, portanto, o primeiro [objetivo] é ganhar um jogo. Quando é que ganhamos esse jogo é que nos vai permitir sonhar com algo mais ou não. Se essa vitória só vier no último dia dificilmente podemos sonhar com a continuidade na prova. Mas se essa vitória chegar no primeiro ou no segundo dia, a partir daí podemos começar a pensar nas nossas hipóteses e ver que possibilidades temos de passar à fase seguinte, o que seria algo extraordinário porque estar numa das oito melhores equipas da Europa era qualquer coisa extraordinária. Não sabemos se isso é possível. Agora, o basquetebol tem uma particularidade bastante interessante: não há empates. Só podemos jogar para ganhar. Precisamos de uma vitória e quanto mais cedo essa vitória chegar - que é a nossa próxima história - mais depressa podemos recalcular e entender se a nossa vontade, se a nossa ilusão, se todos os nossos sonhos são possíveis ou não de poder realizar e dar um passo mais na prova. Resumindo, vai ser muito difícil, mas não é impossível.

Não se pode dizer que é impossível. Da análise que temos feito dos adversários, sabemos que a vitória perante o Montenegro é possível – não sendo fácil, é possível. Contra a Chéquia e a Bélgica partimos, obviamente, com muito menos possibilidades, mas recorde-se que isto é só um jogo. E quando só se joga um jogo, todos os resultados são possíveis. Os pontos fortes da Bélgica e da Chéquia são superiores aos pontos fortes de Portugal, mas num jogo bem realizado e com um plano de jogo adequado podemos tentar surpreender qualquer um destes adversários. E se conseguimos surpreender um dos dois podemos pensar em sonhar com a segunda fase. Não é fácil. Não vamos estar aqui com ilusões de que é fácil, mas que é possível, eu acredito que seja possível. Precisamos que o jogo nos saia bem, que saia um jogo de perfeição, que as ideias estejam claras e que, obviamente, as percentagens de três pontos são fundamentais. Hmm, hmm

Não somos uma equipa que pode lançar e marcar perto do cesto só porque não teremos essa capacidade física contra nenhum destes rivais, mas, se jogarmos com os ritmos adequados, e sabendo como explorar determinadas vantagens, podemos pensar numa vitória contra estes dois cabeças de série do grupo.

A seleção fez recentemente uma série de jogos de treino. Tirou boas ilações dos últimos particulares?

Tivemos jogos muito equilibrados e fomos competitivos com todas as equipas. Jogámos contra a Sérvia e contra a Espanha - que são equipas que podem chegar e pensar em medalhas -, fomos competitivos com uma Eslovénia - que tem possibilidades de passar à fase seguinte também. Ganhámos um jogo à Sérvia, perdemos outro, perdemos um jogo com a Eslovénia por um ponto, à Suíça ganhámos as duas vezes. Com a Espanha e com a Sérvia apresentámos resultados de competição inferiores a elas, mas inferiores na ordem dos 10 pontos. E esses 10 pontos, num bom dia, são facilmente recuperáveis. O que nós sabemos é que temos capacidades para realmente dar jogos muito difíceis aos adversários. Não será normal para eles perderem com Portugal, isso é para o bem e é para o mal porque se o jogo não estiver a correr bem, vai enervá-los mais, vai pô-los mais desorientados. Foi difícil decidir o corte final para as 12 convocadas?

É sempre muito difícil. Se alguns indicadores de algumas jogadoras foram um bocadinho mais evidentes e as próprias jogadoras entenderam que entre o papel que pedíamos e o que elas conseguiram desempenhar não tinha sido perfeito, após as últimas escolhas ainda mais complicado foi. Até pela carga emocional da decisão em si. Nós tínhamos que decidir quem é que fazia a melhor equipa. Porque, muitas vezes, as pessoas acham que são os melhores jogadores, mas os melhores jogadores não fazem a melhor equipa. Nós precisávamos saber as pessoas que tinham um papel e as capacidades de desempenhar esse papel de forma mais adequada às necessidades do grupo. Foi para esses detalhes que estávamos a ver e acabamos por fazer escolhas. Escolhas baseadas na experiência, escolhas baseadas na capacidade de jogar três ou quatro minutos, porque um jogador pode ser ótimo para jogar 25/30 minutos no basquetebol, mas jogar três ou quatro minutos é um mindset diferente. E ajudar a equipa rapidamente não é um mindset fácil principalmente para jogadoras que, muitas vezes, nos seus clubes vêm de 35 minutos e com muita possibilidade de lançar muitas bolas e fazer muitas coisas. Quando chegamos à seleção, o nosso papel, muitas vezes, é redefinido, reajustado para as necessidades da seleção e nem todos as jogadoras conseguem desempenhar tão bem papéis diferentes. E dentro dessas ideias, fomos recortando e percebendo quem é que seriam as jogadoras do ponto de vista físico, técnico, mental, com mais capacidade para nos poder dar esses aportes em pequenos espaços de tempo. A maioria das jogadoras atua no estrangeiro. Isso ajuda ou complica?

As jogadoras têm que ir à procura do seu melhor clube para poder melhorar, desenvolver, pensar em ser profissionais. Em Portugal, a liga feminina não é uma liga profissional e muitas delas têm que recorrer ao estrangeiro para poder fazer isso, ter um ordenado e uma possibilidade de se dedicar ao jogo sem ter que compaginar isso com outro trabalho. No momento, algumas conseguem fazer com a faculdade, mas, em Portugal, não há tantos lugares remunerados disponíveis, não há tantas portuguesas que possam fazer essa vida. E muitas destas jogadoras procuram fora essa possibilidade de serem profissionais. Essas ligas têm vantagens e desvantagens. Independentemente do nível, o tipo de corpos normalmente aumenta porque a liga portuguesa não é uma liga de grandes centímetros, é uma liga de jogadoras mais móveis, de mais mobilidade, porque os centímetros custam caro no basquetebol e nem todos os clubes podem pagar por eles. Então, eu penso que elas têm essas vivências de ir para fora e essa plasticidade acaba por ajudar. Quem é capaz de jogar em casa, depois jogar fora, depois jogar em diferentes ligas vai tendo o know-how, vai tendo o conhecimento de rapidamente se adaptar, reajustar e reinventar e essa plasticidade mental, essa experiência, acaba por ser uma coisa positiva. E, obviamente, o facto de serem profissionais do basquetebol é muito importante quando falamos da seleção porque precisamos de pessoas que, quando veem estes momentos, estão a pensar só nisto e em nada mais. E só é possível se uma atleta se dedica ao basquetebol a 100%. E se consegue realmente pensar em fazer carreira de basquetebol durante um período alargado de tempo essas experiências são todas positivas e a seleção também acaba por beneficiar delas.