Inês Viana. “A vitória vai sorrir-nos”

A base Inês Viana considera que se Portugal voltar a ser a equipa que sempre foi vai terminar a inédita presença no Europeu feminino de basquetebol com um triunfo sobre o Montenegro no domingo.

“Eu acho que nós só temos de ser nós mesmas, se nós conseguimos ser nós mesmas, se nós conseguimos ser a equipa que sempre fomos até chegarmos aqui, eu acho que a vitória nos vai sorrir e vamos sair todas contentes de cá”, assumiu, em declarações à agência Lusa.

Após o treino na Arena Vodova, em Brno, na República Checa, Inês Viana admitiu que as jogadoras portuguesas saíram na sexta-feira desiludidas após a derrota com a República Checa, que acabou com o sonho de chegar à fase final, já depois do desaire com a campeã Bélgica na estreia.

“Vínhamos com o objetivo de passar a fase de grupos. Ontem [quinta-feira], perdendo, não foi possível e eu acho que a nossa frustração e a nossa tristeza foi um bocado por aí, mas a verdade é que já passou e temos de desfrutar de estar aqui e temos um jogo para amanhã [domingo] para fazer e para ganhar”, afirmou.

A jogadora do Benfica admitiu que “não é fácil, ainda por cima a este nível”, jogar dois jogos em dois dias, mas que a pausa deste sábado permitiu repor energias e deixar a equipa mais tranquila para tentar voltar a mostrar o que trouxe Portugal a uma presença inédita num Europeu.

“Se soubéssemos [por que não conseguimos mostrar o nosso jogo] isto não tinha acontecido, a verdade é essa. Mas eu acho que foi um bocadinho pela ansiedade, por ser a nossa primeira vez, são palcos completamente diferentes, começámos logo a jogar contra a atual campeã, não foi fácil. Mas a verdade é que é histórico estarmos aqui, nós temos de desfrutar, toda a gente tem de estar orgulhosa de nós, como nós estamos, e se nós conseguirmos fazer o que nós estamos habituadas a fazer, amanhã [domingo] é nosso”, garantiu.

O encontro com Montenegro está marcado para as 19h15.