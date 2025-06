Benfica derrota HC Turquel e está em vantagem na final

O Benfica venceu o Turquel no primeiro jogo da final do campeonato nacional de hóquei em patins feminino, por 2-1.

Em busca do 12º título nacional consecutivo, a equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 6', por Maria Sofia Silva. Já na segunda parte, Marlene Sousa fez o segundo para as campeãs nacionais ao minuto 35'. Renata Balonas ainda reduziu a diferença aos 46', mas o resultado ficaria inalterado até final do jogo.

Numa final disputada à melhor de três, o próximo embate será em casa do HC Turquel, em Alcobaça, no próximo sábado, dia 28.

Em caso de necessidade, o terceiro jogo será disputado logo no dia seguinte, no reduto das encarnadas.