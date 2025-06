João Almeida. “Nunca desistimos e no final conseguimos”

O ciclista João Almeida está “super feliz” com a vitória na Volta à Suíça em bicicleta.

O português da UAE Emirates recuperou os 33 segundos que tinha de atraso antes da última etapa e ainda venceu com mais de um minuto de avanço.

“Senti-me muito bem durante a subida. Por momentos até pensei que o meu potenciómetro não estava bom, porque estava a mostrar-me valores elevados. Estou muito feliz", disse em declarações à Eurosport.

Nas mesmas declarações, Almeida lembra que na primeira etapa perdeu mais de três minutos e foi necessário remontar.

“Lutámos pela vitória, acreditámos, nunca desistimos e no final conseguimos. Hoje comecei muito rápido, passei-me um pouco no ritmo, no final não tinha mais para dar no último quilómetro, mas não era necessário. No final, é uma lição: não devemos desistir, por vezes as coisas correm mal, nada é perfeito. Temos de continuar a lutar e conseguimos".

Dentro de duas semanas começa o Tour e aí a ideia é apoiar Pogacar: “Estarei pronto para ajudar o Tadej no Tour. Esperemos conseguir mais vitórias lá."