Messias Baptista prata no Europeu

O português Messias Baptista conquista a medalha de prata na prova de K1 200 metros dos Europeus de canoagem de velocidade de 2025, a segunda na competição, que decorre em Racice, na República Checa.

Messias Baptista, de 25 anos, completou a distância na final A em 34,174 segundos, ficando a escassos 36 centésimos do sérvio Strahinja Dragoslavljevic, que se sagrou campeão europeu com o tempo de 34,138, enquanto o espanhol Carlos Arevalo alcançou o bronze, a 416 do vencedor.

O canoísta português, campeão mundial da distância, já tinha conquistado uma medalha de ouro nesta edição dos Campeonatos da Europa, em K4 500 metros, ao lado de Gustavo Gonçalves, João Ribeiro e Pedro Casinha, tal como Fernando Pimenta, na prova de K1 1.000 metros.