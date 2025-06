Nuno Borges sobe mais um lugar no ranking mundial de ténis

O tenista português Nuno Borges sobe uma posição, para 37.º, na atualização desta segunda-feira do ranking ATP.

O maiato, de 28 anos, que não somou nem perdeu pontos nesta última semana, beneficia da queda de dez lugares do polaco Hubert Hurkacz para se aproximar da melhor classificação da carreira, o 30.º posto.

Borges é o único português no "top-100" mundial. Segue-se Jaime Faria, que chegou aos quartos de final do Challenger de Nottingham II e, com isso, escala dois lugares. O número 2 nacional é agora 117.º.

Henrique Rocha, também entre os 200 melhores, continua em 158.º.

Faria e Rocha iniciam esta segunda-feira a qualificação para acesso ao quadro principal de Wimbledon. O lisboeta joga com o húngaro Zsombor Piros; o portuense terá pela frente o boliviano Murkel Dellien.

Nuno Borges, que tem presença garantida no quadro principal do torneio inglês, vai ainda participar no Open de Eastbourne, esta semana.

Alcaraz ameaça Sinner

O italiano Jannik Sinner mantém-se na liderança da hierarquia mundial, embora tenha perdido pontos — 450, após ter falhado a defesa do título em Halle — e veja Carlos Alcaraz aproximar-se. O espanhol foi campeão em Queen's, ganhou 450 pontos e colocou-se a 1.130 pontos do rival.

Ainda assim, muito dificilmente Sinner cairá do trono em Wimbledon, o próximo torneio do Grand Slam e cujo quadro principal arranca no dia 30 de junho. Isto porque o italiano defende "apenas" 1.300 pontos na relva do All England Club, depois de ter sido eliminado nos quartos de final em 2024, o que lhe permitirá acumular mais 700; ao passo que Alcaraz é campeão em título, logo só tem a perder, de um total de 2.000 pontos.

Mais tarde, contudo, a troca de líder tornar-se-á bem mais provável, dado que, depois de Wimbledon, Sinner tem 6.030 pontos para defender até ao fim da temporada — fez uma segunda metade de 2024 de grande nível, com duas derrotas apenas. Alcaraz tem somente 1.060 pontos em jogo.

Nota ainda para a ascensão do britânico Jack Draper para o quarto lugar do ranking. Descem o norte-americano Taylor Fritz, para quinto, e o sérvio Novak Djokovic, para sexto. Destaca-se também a reentrada do russo Daniil Medvedev no "top-10" mundial, um mês mais tarde.