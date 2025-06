Sem convite, FC Porto fica fora da Champions de andebol da próxima época

O FC Porto não vai disputar a Liga dos Campeões de andebol de 2025/26, na sequência da decisão anunciada pela federação europeia de não atribuir um convite ao vice-campeão português, que terá de disputar a Liga Europeia.

A equipa portuense foi uma das três candidaturas rejeitadas pela Federação Europeia de Andebol (EHF), em conjunto com a do Kadetten Schaffhausen, da Suíça, e do RD Slovan, da Eslovénia, o que deixa a representação portuguesa na "Champions" da próxima época exclusivamente a cargo do Sporting.

Nantes (França), GOG (Dinamarca), PICK Szeged (Hungria), Eurofarm Pelister (Macedónia do Norte), Kolstad (Noruega) e Kielce (Polónia) foram as seis equipas autorizadas pela EHF a disputar a próxima edição da mais importante prova continental de clubes, cujo sorteio se realiza na sexta-feira, em Viena.

O Sporting, bicampeão nacional, já estava qualificado para a fase de grupos e será um dos 16 clubes presentes no sorteio, tal como o Magdeburgo, da Alemanha, que conquistou o título na temporada 2024/25, ao vencer na final os compatriota dos Füchse Berlin, por 32-26.