Vingegaard, van Aert e o vencedor do Giro. Visma anuncia equipa para tentar destronar Pogacar no Tour

A Team Visma-Lease a Bike anunciou, esta terça-feira, os oito ciclistas convocados para a Volta à França, que arranca no próximo dia 5 de julho.

O dinamarquês Jonas Vingegaard será, como esperado, o líder da equipa. O vencedor das edições de 2022 e 2023 tentará reconquistar o troféu e, para isso, terá de destronar o esloveno Tadej Pogacar.

O ciclista da UAE venceu a última edição (têm três vitórias no total) e é considerado o grande favorito face ao momento de forma que vive, contrastando com o início tremido de Vingegaard, com uma lesão que o afetou nos últimos meses após uma queda no Paris-Nice.

Vingegaard e Pogacar, os dois grandes favoritos, encontraram-se pela primeira vez esta época no Critério do Dauphiné e foi o esloveno a levar a melhor. Venceu três etapas e conquistou a classificação geral com 59 segundos de vantagem.

Christophe Laporte é a grande ausência na equipa da Visma em relação à equipa prevista. É substituiído por problemas físicos pelo italiano Edoardo Affini.

De resto, a equipa contará com o versátil Wout van Aert, o vencedor do Giro, Simon Yates, e ainda os trepadores Matteo Jorgenson e Sepp Kuss. Victor Campenaerts e Tiesj Benoot completam a equipa neerlandesa.

"Acreditamos no nosso plano para o Tour. Desde o primeiro dia que temos de assistir da melhor forma possível o Vingegaard na classificação geral, mas teremos muitas oportunidades para vencer etapas. Estamos muito focados em nós próprios, tivemos uma excelente preparação e acho que poderemos conseguir o melhor resultado possível", disse Grischa Niermann, da direção da Visma

Faltam 11 dias para o início de mais um Tour de France, a segunda grande volta da época e a prova mais importante de todo o calendário.

Arranca no dia 5 de julho, em Lille, e termina no dia 27, em Paris.