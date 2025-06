Jaime Faria vence e estreia-se no quadro principal de Wimbledon

O tenista português Jaime Faria venceu, esta quinta-feira, o francês Kyrian Jacquet, em quatro sets, na terceira ronda do `qualifying` de Wimbledon e garantiu a estreia no quadro principal do terceiro `major` da temporada.

O lisboeta, número dois nacional e 117 do mundo, derrotou o adversário gaulês, 151.º colocado no ranking ATP, com os parciais de 7-5, 4-6, 6-3 e 6-2, ao fim de duas horas e 38 minutos de encontro.

Confirmado o triunfo na última ronda da fase de qualificação, Jaime Faria, de 21 anos, vai juntar-se ao compatriota Nuno Borges no quadro de singulares do torneio londrino, depois de ter garantido igualmente a presença inédita na principal competição dos outros dois torneios do Grand Slam da época, no Open da Austrália e Roland Garros.