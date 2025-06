António Morgado volta a sagrar-se campeão nacional de contrarrelógio

António Morgado, da UAE-Emirates, voltou a sagrar-se campeão nacional de contrarrelógio num percurso de 25,1 quilómetros em Alvaiázere.

O jovem de apenas 21 anos superou o tempo de Rafael Reis, da Anicolor/Tien 21, e confirmou novo título num percurso que contava com alguma elevação. Morgado foi o mais rápido por 28 segundos. Ivo Oliveira, também da UAE-Emirates, fechou o pódio a um minuto e 38 segundos do vencedor.

Tiago Antunes, da Efapel, foi quarto, e Emanuel Duarte, da Credibom/LA Alumínios/Marcos Car, fechou o "top-5" da prova.

Morgado, ainda com idade para competir em sub-23, continua a afirmar-se como um dos ciclistas de maior potencial do país: esta é a terceira vitória da época depois de ter conquistado o Gran Premio Castellón e a Figueira Champions Classic. Mais recentemente, esteve no apoio a João Almeida na Volta a Suiça.

Domingo discute-se o título nacional de fundo. O experiente Rui Costa lutará pela revalidação da camisola que conquistou no ano passado.

João Almeida, da UAE-Emirates, é o único ausente de peso. Está na fase final de preparação para a Volta a França e não marcará presença.