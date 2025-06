Histórico. Portugal chega pela primeira vez à final do Mundial sub-21 de andebol

Portugal apurou-se, esta sexta-feira, pela primeira vez para a final de um Campeonato do Mundo de andebol de sub-21, ao vencer nas meias-finais as Ilhas Faroé, por 38-37, após dois prolongamentos, depois do empate 29-29 no tempo regulamentar.

Em Sosnowiec, na Polónia, país que acolhe a competição, a formação lusa, que ao intervalo vencia por 15-12, permitiu a recuperação das Ilhas Faroé e o tempo regulamentar terminou com um empate 29-29, levando a partida para prolongamento.

O primeiro prolongamento acabou 34-34 e apenas no segundo tempo extra a equipa das `quinas` se superiorizou por um golo, com Diogo Rêma a defender um livre de sete metros no último segundo, assegurando a inédita presença na final, em que defronta a Dinamarca, que bateu a Suécia por 40-37, também no prolongamento.

Portugal, que tinha como melhor resultado num Campeonato do Mundo do escalão o terceiro lugar conseguido em 1995, na Argentina, já assegurou a melhor classificação de sempre, procurando agora o título na final agendada para domingo, pelas 19h30 locais (18h30 em Lisboa), em Katowice.