“O Benfica já provou que pode ganhar fora”: Bebé prevê “emoção e equilíbrio” no dérbi decisivo

Emoção e equilíbrio vão ser notas dominantes da final do campeonato de futsal este fim de semana. Bebé, antigo guarda-redes da seleção e que representou Sporting e Benfica, prevê que o jogo decisivo, marcado para este domingo, não vai desapontar os apaixonados pela modalidade.

“Todos estávamos à espera de jogos assim, decididos por pormenores. Aquilo que eu espero do quinto jogo é o que tem acontecido nos quatro anteriores, um jogo muito equilibrado, com os intervenientes a estarem ao mais alto nível e prevejo um jogo muito equilibrado, principalmente porque vai decidir o campeonato. As emoções num dérbi já são altas, neste ainda vão dar ainda mais altas”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Depois de duas vitórias para cada lado nos primeiros quatro jogos, Sporting e Benfica medem forças na “negra” de domingo. Aquele que é considerado o melhor dérbi de futsal do mundo vai ser jogado no Pavilhão João Rocha, mas Bebé não dá vantagem ao Sporting.

“O fator casa, ou a vantagem do fator casa, já foi desfeito nesta eliminatória duas vezes [Benfica venceu jogo 1 no João Rocha, Sporting ganhou na Luz no jogo 2]. Se nós formos ver a história, a verdade é que o fator casa tem sempre feito diferença, mas o Benfica já provou que pode ganhar fora de casa, portanto, acho que o Sporting vai ter o conforto dos seus adeptos, mas também sabe que não vai poder adormecer”, conclui, nestas declarações à Renascença.

O quinto e último jogo da final do campeonato nacional de futsal está marcado para este domingo, a partir das 19h00, no Pavilhão João Rocha.