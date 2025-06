Que à 3.ª seja de vez. Um homem que esteve perto do céu acha que "coisas boas vão acontecer" no Mundial sub-21

Portugal vai tentar marcar presença na primeira final de um Mundial de andebol de sub-21. A seleção está, pela terceira vez na história, nas meias-finais da prova, onde encontra as Ilhas Faroé. Inédito, para já, é o pleno de vitórias no main round e quartos. A Bola Branca, o ex-selecionador Nuno Santos, não esconde o orgulho.

“Tem sido incrível. Entrar no main round e chegar às meias-finais só com vitórias, acho que é inédito. É um orgulho para todos nós, que acompanhamos estes miúdos há muitos anos. Sabemos que, quando estamos numa competição destas há muitos fatores que podem determinar o sucesso ou o insucesso, mas têm sido irrepreensíveis e tem sido uma felicidade vê-los”, confessa o agora técnico do Vitória de Guimarães.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Nuno Santos foi o último selecionador a atingir as meias-finais de um Campeonato do Mundo de sub-21, em 2019. Para que não aconteça o que aconteceu em Espanha frente aos croatas, o técnico apenas pede “confiança”.

“Acho que não sou ninguém para dar conselhos, mas que mantenham a confiança neles próprios. Eles são fortíssimos, é continuarem a andar juntos e coisas boas vão acontecer”, admite.

As Ilhas Faroé chegam às meias-finais de um Mundial pela primeira vez, na terceira participação na prova, mas com dois quartos de final consecutivos. Nuno Santos admite que “não terão tanta visibilidade” como a nossa seleção, mas assegura que não está ganho.

“É uma equipa física, mas também já apanhámos os egípcios, que são um pouco assim. Vai ser um jogo muito equilibrado. Oxalá possamos manter este nível de motivação para seguirmos em frente. Nós, estando com os níveis de motivação como temos tido, é difícil baterem-nos. Mas atenção, porque as Ilhas Faroé são uma equipa muito difícil e não é por acaso que chegaram até aqui”, lembra.

Nesta conversa com Bola Branca, o antigo treinador dos sub-21 deixa elogios ao atual técnico Carlos Martingo, que “tem tido muito mérito porque a equipa sobressai a qualquer individualidade”.

Mesmo sabendo que há uma meia-final para ultrapassar, é inevitável pensar no destino que todos querem. Campeões do mundo de sub-21? “Isso é que era”, para Nuno Santos.

“Claro que estou confiante. Chegando a este ponto da competição, o horizonte tem de ser o primeiro. Não há outro. Seguramente estão todos focados nisso e estão todos muito empenhados. Vamos conseguir”, acredita.

Esta sexta-feira, pelas 20h, na Polónia, Portugal tenta que à terceira seja de vez e chegar a final inédita num Mundial sub-21.