Andebol. Rangel da Rosa é reforço do Benfica

O clube Saint-Raphael confirma que o guarda-redes brasileiro Rangel da Rosa vai jogar no Benfica.

"O internacional brasileiro com temperamento de guerreiro, juntaste-te a nós no verão de 2023 e rapidamente te integraste e mostraste ser um exemplo de companheirismo. Guarda-redes sólido, determinado e audaz, impuseste-te como uma barreira espetacular. Apreciado por todos, clube e público, defendeste com determinação as nossas cores. Obrigada pelo caminho que fizeste connosco. Boa sorte para o Benfica!".

O clube francês antecipa-se aos encarnados na confirmação da transferência.