Benfica ganha e é campeão pela 12.ª vez consecutiva

O Benfica venceu o Turquel, fora, por 2-0, no segundo jogo da final do campeonato feminino de hóquei em patins, e conquistou o título nacional pela 12.ª vez consecutiva.

Em duelo disputado no Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel -- e depois de as 'águias' terem vencido o primeiro encontro por 2-1 --, Marlene Sousa abriu o ativo, aos 29 minutos, com Raquel Santos, aos 36, a fechar o resultado.

Num início de encontro pautado pelo equilíbrio, as oportunidades foram sucedendo-se de parte a parte, sem que nenhuma equipa conseguisse ultrapassar as guarda-redes. Anabella Flores, inclusive, travou um livre direto de Elena Tamiozzo.

Na etapa complementar, e obrigadas a vencer para levar a final para a 'negra', as 'turquelenses' começaram a arriscar mais, mas foi o Benfica a chegar ao primeiro golo, por intermédio de Marlene Sousa, que finalizou uma boa jogada coletiva, aos 29 minutos.

O tento das 'águias' quebrou a confiança da equipa orientada por Elvis Canas, que, volvidos sete minutos, viu Raquel Santos ampliar a vantagem visitante e 'selar' o resultado final, garantindo mais um troféu para o museu 'encarnado'.

Desta forma, o Benfica, que venceu todas as edições desde 2012/13, viu reforçado o estatuto de clube com mais conquistas (12), número que supera em larga escala as cinco da Fundação Nortecoope e do CD Nortecoope.